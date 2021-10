Kein Verkauf der Alten Gerberei in Bensheim

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Stadt ist kein Großgrundbesitzer im klassischen Sinn. Dennoch gehören ihr viele Immobilien, die einerseits aus unterschiedlichen Gründen einen Wert haben, andererseits Kosten verursachen. Die BfB-Fraktion hat nun auf Grundlage des aktuellen Immobilienkatasters angeregt, Verkäufe und die Kündigung eines Mietvertrags zu prüfen.

„Alle Fraktionen haben erklärt, dass sie eine Anhebung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ablehnen. Doch was tut sich, um dieses Ziel zu erreichen?“, fragte Fraktionschef Franz Apfel in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Man müsse an viele Punkte ran, auch bei den Immobilien. Die Koalition erwecke allerdings eher den Eindruck, dass sie alles tue, damit es zur Steuererhöhung in 2024 komme - siehe Wünsche für den Haushalt 2021, so der Fraktionschef.

Erheblicher Sanierungsbedarf

Seine Wählergemeinschaft habe vier Objekte identifiziert, bei denen man genauer hinschauen sollte, ob sich ein Verkauf lohne. Als erstes auf der Liste: die Alte Gerberei, in der das Varieté-Theater Pegasus untergebracht ist. „Dort ist mit erheblichem Sanierungsbedarf zu rechnen“, bemerkte Apfel. Jährlich gebe die Stadt dafür 75 558 Euro aus.

Wenn man einen privaten Eigentümer fände, der etwas für Kultur übrig habe, könnte das Gebäude mit Auflagen verkauft werden. Auch beim Rodensteiner Hof habe man damals eine private Lösung gefunden. Und seit der Übernahme des Hallenbads und des Badesees durch die GGEW AG funktioniere der Betrieb deutlich besser, nannte er ein weiteres Beispiel.

Ebenfalls im Fokus der BfB: Die angemieteten Räume für die Volkshochschule, Am Wambolter Hof 2, und der Stadtkeller unter dem Hof des Bergsträßer Anzeigers, besser bekannt als Rieselkeller. Da dort der Verputz nicht mehr von Decken und Wänden rieseln soll, käme eine Veräußerung infrage, sollten keine Zuschüsse zurückgezahlt werden müssen. Und beim Rathaus sei es eine Überlegung wert, die Miete wegen des generellen Zustands zu mindern. Das habe die Verwaltung im Immobilienkataster selbst angeregt. Das denkmalgeschützte ehemalige Bischöfliche Konvikt gehört bekanntlich der städtischen Tochter MEGB.

Um die Spannung nicht ins Unermessliche zu treiben kurz vorab: Der Vorstoß der „Bürger“ stieß im Stadtparlament nicht auf Gegenliebe. „Ausgaben müssen wir verringern, um Steuererhöhungen zu vermeiden. Aber sind diese vier Objekte die richtigen?“, fragte Bernhard Stenger rhetorisch. Er bezweifelte, dass es ernsthafte Interessenten sowohl für die Alte Gerberei als auch für den Rieselkeller gebe. Das sei eine abenteuerliche Annahme. Und kürzt man die Miete für das Rathaus, habe die MEGB weniger Einnahmen. „Was soll der Antrag? Logischer wäre gewesen, die Sanierung des Rathauses zu fordern“, so Stenger.

Doris Sterzelmaier machte in ihrem Beitrag deutlich, dass die monetären Auswirkungen auf den Haushalt bei einem Verkauf verhältnismäßig gering seien. Zumal dadurch das Vermögen der Stadt verringert werde. Beim Rieselkeller könne die Stadt lediglich 2500 Euro im Jahr sparen, „das rettet den Haushalt nicht“, kommentierte die Fraktionsvorsitzende.

Werner Bauer (SPD) stellte die Bemühungen der Koalition in den Vordergrund, „den Haushalt zu sanieren und Einsparungen vorzunehmen“. Details nannte er nicht. Die vier Immobilien eigneten sich nicht für einen Verkauf, auch wenn das Ansinnen der BfB begrüßenswert sei. Tobias Fischer (FDP) erkannte das Bemühen der Wählergemeinschaft an. „Wenn man die Objekte erst einmal verkauft habe, dann sind sie weg. Das kann gut gehen oder auch nicht.“ Aus Sicht der Liberalen macht es nach Angaben von Fischer mehr Sinn, sich über den Abschied von freiwilligen Leistungen zu unterhalten. Mit „kleinen Sachen“ könne der Haushalt nicht saniert werden.

Die Freie Wählergemeinschaft wollte den Kollegen von der BfB ebenfalls nicht folgen. „Wir sind der Meinung, dass die Stadt sehr umsichtig und schonend mit ihren Immobilien umgehen und keine Verkäufe tätigen sollte, bloß um Löcher im Haushalt zu stopfen“, argumentierte Rolf Tiemann. Die Stadt dürfe aus einer Zwangslage heraus nichts verscherbeln, so der Fraktionschef. Die vier Punkte könnten der Verwaltung lediglich als Hinweis dienen.

Matthias Penteker von der Fraktion „Vernunft und Augenmaß“ plädierte für eine Ausgabenreduzierung ohne eine Veräußerung von Immobilien, denn: „Grund und Haus sollte man nicht verkaufen.“

Damit war der Prüfauftrag der Bürger für Bensheim auf breiter Front vom Tisch. Dennoch dürfte das Thema bald auf Wiedervorlage kommen. Bei den diesjährigen Haushaltsberatungen muss es zu Kurskorrekturen kommen, will man Steuererhöhungen spätestens 2024 vermeiden und sich nicht darauf verlassen, dass die Gewerbesteuer die Stadt mal wieder vor dem Schlimmsten bewahrt.