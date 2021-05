Kein Gottesdienst in den Weinbergen

Bensheim. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse entfällt der Gottesdienst in den Weinbergen am heutigen Mittwoch (25.) um 18 Uhr. Das teilte die Pfarrei Sankt Georg am Dienstag mit.

AdUnit urban-intext1

Warteliste im Pfarrbüro

Die bereits angemeldeten Personen werden über den neuen Termin telefonisch oder per Mail informiert. Der Gottesdienst ist bereits ausgebucht. Zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros am Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, und am Freitag, 9 bis 12 Uhr, kann man unter Telefon 06251/175160 nachfragen, ob wieder Plätze freigeworden sind, heißt es abschließend. red