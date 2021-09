Dominik Brunner zeigte Zivilcourage und schützte am S-Bahnhof Solln in München Schüler vor gewalttätigen Jugendlichen. Er wurde dabei niedergeschlagen und starb an Herzversagen. An Ort und Stelle erinnert ein Denkmal an seinen Einsatz. In Bensheim wird es kein Denkmal für Zivilcourage in Erinnerung an Fabian Salar geben. Das beschloss nun der Sozialausschuss.

