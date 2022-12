Katalysator aus Auto in Bensheim gestohlen

Bensheim. Ein weißer Hyundai, abgestellt auf dem Gelände eines Autohauses am Berliner Ring, geriet in der Nacht zum Samstag (10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Nummer 06251/8468-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 in Bensheim sachdienlichen Hinweise entgegen. pol