Kastanie im Bensheimer Stadtpark gefällt

Bensheim. Im Bensheimer Stadtpark musste am Mittwoch eine Kastanie gefällt werden. Befasst mit der Aufgabe war der Bauhof-Service des Zweckverbands KMB. Nach Auskunft der Stadtverwaltung war der Baum bei einer der regelmäßigen Kontrollen als kritisch eingestuft worden und wurde daraufhin eingehender untersucht.

Der Gutachter eines hinzugezogenen Sachverständigenbüros stellte dabei fest, dass die Kastanie nicht mehr standsicher ist. Bei einer Bohrwiderstandmessung ermittelten die Fachleute schließlich, wie viel gesundes und wie viel verfaultes Holz der Baum aufweist. Die sogenannte Restwandstärke des Gehölzes reichte demnach nicht mehr aus, um dem Ganzen genügend Stabilität zu verleihen.

Auslöser für den schlechten Zustand ist ein Pilzbefall, weshalb die Krone in den vergangenen Jahren schon mehrfach reduziert wurde. Die besagte Restwandstärke am Kronenansatz war durch den Zunderschwamm nicht mehr ausreichend, die Schädigung durch den Pilz zu weit vorangeschritten. „Das Holz wurde bis in den Kronenansatz stark geschädigt“, teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit. Die Astanbindung am Kronenansatz seien aufgrund der starken Fäule nicht mehr gewährleistet und könnten ausbrechen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit empfahl das Sachverständigenbüro, den Baum umgehend zu fällen – weshalb der Bauhof schließlich kurzfristig am Mittwoch mit seinen Mitarbeitern im Stadtpark tätig werden musste. dr