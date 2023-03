Karten für die „Männergrippe“

Zell. „Lebst du noch oder stirbst du schon?“ – mit dieser Frage wird der Theaterabend der Freiwilligen Feuerwehr Ende April in Zell angekündigt. Für das Stück „Die Männergrippe“, ein Lustspiel in drei Akten, gibt es in den kommenden Tagen die Möglichkeit, Karten zu kaufen.

Gespielt wird am 28., 29. und 30. April, jeweils ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, der Vorverkauf findet zu folgenden Zeiten über die Feuerwehr statt: Am Samstag (25.) zwischen 10 und 13 Uhr und am Sonntag (26.) zwischen 10 und 12 Uhr sowie immer mittwochs ab 20 Uhr bei der Feuerwehr. cf