Die Vorbereitungen für die Fählemer Fastnacht laufen auf Hochtouren. Das Publikum erwartet am Samstag, 18. Februar, ein bunt gemischtes Programm im Dorfgemeinschaftshaus Fehlheim. Es haben sich laut Veranstalter sehr viele spannende Showacts gefunden, so dass es an Unterhaltung an diesem Abend nicht mangeln werde. Für die Moderation konnte „Vio La Cornuta“ gewonnen werden, sie wird mit ihrem

...