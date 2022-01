Karriere-Abend am AKG

Bensheim. Spannende Einblicke in wichtige Berufsfelder eröffnen Ehemalige des AKG an zwei digitalen Info-Abenden im Februar. Am 10. und 11. Februar warten auf Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse jeweils zehn Präsentationen, mit denen die Referenten ihr Studium, ihre Ausbildung oder ihren Beruf vorstellen und Fragen dazu beantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der Pandemie treffen sich die Ehemaligen mit den aktuellen Schülern in diesem Jahr im Internet. Ingenieure und Ärzte, eine Medientechnikerin beim ZDF, Schauspieler, Juristen und ein Polizeibeamter, ein Fluglotse, ein evangelischer Theologe sowie Pharmazie- und Psychologiestudierende laden dazu ein, den Blick auf die Zeit nach der Schule zu werfen.

Hineinschnuppern lässt sich auch in die Betriebswirtschaftslehre oder die Lebensmittelwissenschaft, in die Arbeit von Freiwilligendiensten in der Dritten Welt oder in internationalen Organisationen. Die Ehemaligen beschreiben ihre Tätigkeiten sowie eigene Erfahrungen und wichtige Voraussetzungen. Wofür brauche ich noch das Latinum? Wie wichtig ist Mathematik für das Studienfach X? Wie sehen die Zukunfts- und Einkommensaussichten in einem bestimmten Beruf aus? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Worauf kommt es an?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da jeder Vortrag zweimal angeboten wird (um 18 und 19 Uhr), können die Schüler an den beiden Tagen insgesamt vier Präsentationen besuchen. Das Programm kann auf der AKG-Homepage heruntergeladen werden: http://www.akg-bensheim.de. red