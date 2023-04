Karl Wiemers feierte 90. Geburtstag

Bensheim. Glückwünsche aus dem Kreis der Familie, Glückwünsche von Mitbewohnern und Mitarbeitern des Bensheimer Caritasheims – Karl Wiemers, geboren in Limburg, Vater zweier Söhne, verwitwet, lebt dort und feierte jetzt seinen 90. Geburtstag. Blumen, Sekt und ein Ständchen gab es für ihn und viele herzliche Worte, darunter auch von Waltrud Ottiger. Die Stadträtin überbrachte außer Glückwünschen der Stadt auch die des Kreises und des Landes.

In unterhaltsamer Runde wurde über das Leben und Wirken von Karl Wiemers geplaudert, über einst und heute. Immer wieder und an verschiedenen Stellen war Wiemers für andere da, unter anderem engagierte er sich ehrenamtlich über Jahrzehnte hinweg beim Behindertensportverein, hatte dort unterschiedliche Vorstandsämter inne, und half Nachbarn beim Schriftwechsel mit Behörden und Ämtern. Sein Beruf war Schriftgutachter, anfangs bei der Deutschen Bundespost, später bei der Postbank. Es gehörte zu seinen Aufgaben, Schriftstücke, Postsparbücher sowie Schecks auf Fälschungen zu prüfen, Gutachten zu fertigen und seine Erkenntnisse auch bei Gericht einzubringen. Und im Kreise der Angehörigen wird betont, dass er immer für seine Familie da ist.

Ins Caritasheim hat er unter anderem sein Klavier mitgebracht. Mehrmals in der Woche musiziert er für seine Mitbewohner, Schlager vergangener Zeiten, Volkslieder, hin und wieder Klassiker, sind in seinem Repertoire. Mit der Musik knüpft er an frühere Zeiten an, unter anderem hat er in Bensheim in der katholischen Kirche Sankt Laurentius sowie in anderen Gotteshäusern Orgel gespielt. thz/Bild: Thomas Zelinger