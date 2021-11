Karin Hartmann kam zum Vorlesen

Bensheim. „Alle Jahre wieder “ lautet der Buchtitel von Juli Zeh, aus dem die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Karin Hartmann anlässlich des bundesweiten Vorlesetages an der Grundschule in den Kappesgärten in Bensheim den Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse vorlas.

„Lesen und Vorlesen ist nicht nur eine schöne Freizeitbeschäftigung, sondern der Schlüssel zur Bildung, damit Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg, außerdem lässt es ein sich mitteilen entstehen, das Voraussetzungen der Sozialkompetenz fördert.“

Mucksmäuschenstill war es in den Klassen, alle Kinder hörten aufmerksam zu und erfreuten sich an den Geschichten, die Karin Hartmann mal spannend, mal lustig, und wenn auch mit Maske, dennoch mit verspürbarer und sprühender Mimik vortrug.

Die kurze Pause aus dem aktuell herausfordernden Schulalltag sei möglich gewesen, weil Karin Hartmann bereits doppelt geimpft sei und sich zusätzlich mehrmals wöchentlich Testen lasse, so wie auch vor ihrem Vorlesebesuch.

Insgesamt besuchte die Landtagsabgeordnete vier Schulen und las in neun Klassen den Schülern unterschiedliche Geschichten vor. red