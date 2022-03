Karikaturen und Filmkomödie

Bensheim. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht: Rund um den Frauentag am 8. März bietet das Frauenbüro auch in diesem Jahr wieder zusammen mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Veranstaltungen zu den weltweiten Aktionen zum Frauentag an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist auch im 21. Jahrhundert noch nicht selbstverständlich. Um auf die Entgelt-Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern aufmerksam zu machen, findet wieder der Equal Pay Day satt. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße nehmen diesen Tag zum Anlass, den Film „Das Schmuckstück“ am 7. März im Luxor Filmpalast zu zeigen.

In der französischen Filmkomödie mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu ist Suzanne Pujol für Haushalt und Familie zuständig, während ihr Mann Robert eine Firma leitet. Als er plötzlich einen Herzinfarkt erleidet, springt Suzanne kurzerhand ein und vertritt ihren Mann – anders als von vielen erwartet – erfolgreich in der Firma. Karten können im Vorverkauf über den Luxor Filmpalast Bensheim erworben werden. Es gelten die Corona-Regelungen für Kinos in Hessen. Informationen unter: www.luxor-kino.de. Die Filmvorführung beginnt um 19.30 Uhr und ist eine gemeinsame Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis, dem Deutschen Gewerkschaftsbund Bergstraße und den Business Women Bergstraße. Um 19 Uhr begrüßen Bürgermeisterin Klein und Landrat Engelhardt die Kinogäste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Internationalen Frauentag (8. März) hisst die Stadt am Rathaus die Fahne zum Aktionstag. Vom 6. März bis 31. März präsentiert das Frauenbüro zu den bekannten Öffnungszeiten des Museums die Ausstellung „Frauen Welten“ von Exile.de: Die Karikaturenschau beleuchtet die Welt der Frauen. Hierbei geht es nicht um Mode und Düfte, sondern um Ausbeutung und Unterdrückung, um Verletzung der Menschenwürde, des Leibes und der Seele, um geringere Chancen der Bildung und medizinischen Versorgung sowie im Berufsleben, um den Versuch, in der Männerwelt ihre „Frau“ zu stehen.

Die Auswahl an Karikaturen spiegelt mit feiner Ironie und spitzer Feder die Lebensrealitäten der Frauen weltweit wider und bietet mit kritischem Humor eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspektiven der „FrauenWelten“ – besonders auch mit Stimmen und Bildern aus dem Globalen Süden.

Es gelten die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen des Museums. Informationen unter: www.stadtkultur-bensheim.de ps

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3