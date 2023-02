Karate-Lehrgang der SSG Bensheim

Bensheim. Kürzlich fand nach längerer Corona-Pause wieder ein Karatelehrgang der SSG Bensheim statt. Zahlreiche Karateka aus Hessen und den angrenzenden Bundesländern kamen zusammen, um gemeinsam bei Lothar Ratschke (8. Dan) zu trainieren.

Bereits seit vielen Jahren kommt der in Erfurt lebende Karatemeister am Jahresanfang nach Bensheim, um sein Wissen im Rahmen eines Lehrgangs weiterzugeben. In verschiedenen Trainingseinheiten lernten die Lehrgangsteilnehmer einiges zu Katas (festgelegte Abläufe von Techniken, die einen Kampf stilisieren) und übten daraus abgeleitete Sequenzen mit einem Partner. Auch japanische Traditionen und Hintergründe zum Karate wurden von Lothar Ratschke anschaulich vermittelt. Die Teilnehmer erhielten wieder wertvolle Anregungen, die sie nun in ihren Heimatvereinen im Training umsetzen können.

Bei Interesse am Karate gibt es weitere Informationen auf der Abteilungshomepage karate.ssg-bensheim.de und bei Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich (benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de). red/Bild: Benjamin Kühnreich