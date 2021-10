Karate-Kurse für alle Altersklassen

Bensheim. Nach einer langen Corona-bedingten Pause bietet die Karateabteilung der SSG Bensheim wieder Einstiegsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Egal, ob als Alltagsausgleich, Ansporn zur körperlichen Betätigung oder der Wunsch, sich behaupten zu können: Im Karate-Training finden all diese Aspekte Anwendung.

Da Karate bei der SSG als Breitensport angeboten wird, werden keine besonderen sportlichen Vorkenntnisse benötigt, und auf körperliche Einschränkungen wird Rücksicht genommen. Die Neueinsteiger lernen von den ersten Techniken bis zum ersten Partnerkontakt alles, um dann zeitnah die erste Gürtelprüfung ablegen zu können.

Nach den Herbstferien, am 8. November, startet eine Gruppe für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren. Trainiert wird jeweils montags von 18.30 bis 20 Uhr in der Halle der Hemsbergschule. Im Kinder- und Jugendtraining wird Karate mit einem altersgemäß spielerischen Anteil vermittelt, aber auch Aspekte wie Disziplin, Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit werden gefördert. Ansprechpartnerin und Trainerin für das Kinder- und Jugendtraining ist Lisa Ernst, die bei Fragen kontaktiert werden kann (Lisa.Ernst@karate.ssg-bensheim.de).

Bei den Erwachsenen wird es nach den Herbstferien, ab dem 2. November, ebenfalls die Möglichkeit zum Einstieg in Karate geben. Hier findet das Training zweimal pro Woche statt: dienstags von 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 19.30 bis 21 Uhr jeweils in der Anne-Frank-Halle. Wer Interesse an einem Einstieg bei den Erwachsenen hat, kontaktiert kurz den zuständigen Trainer Sebastian Egger (Sebastian.Egger@karate.ssg-bensheim.de).

Sonstige Fragen zum Karate und zum Trainingsbetrieb werden von Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich beantwortet, Mail Benjamin.Kuehnreich@karate.ssg-bensheim.de. red