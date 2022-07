Kantorei-Reise führte nach Rügen

Bensheim. Alle zwei Jahre geht die Kantorei der Michaelsgemeinde auf Fahrt. Nach Schweidnitz, Marseille und Riva sollte die Reise nach Norden führen. Schon bei der Planung wurde Eva-Maria Weber, die Organisatorin der Fahrt, von der Absicht des damaligen Probsteikantors Konja Voll überrascht, eine neue Wirkungsstätte in Greifswald in Aussicht zu haben. Eine kurzfristige Routenänderung war somit notwendig.

Am Mittwochmorgen stand der Bus in Bensheim bereit. Über 800 Kilometer lagen vor der Reisegruppe. Vor Ort stand zunächst eine Inselrundfahrt auf dem Programm. Ein sehr kompetenter Gästeführer erläuterte sowohl die Geschichte der Insel als auch bedeutende Sehenswürdigkeiten. In Sassnitz war eine Schifffahrt um die Kreidefelsen einer der Höhepunkte. Wer anschließend ein Fischbrötchen essen wollte, war in einen Abwehrkampf gegen die Möwen verwickelt.

Gestärkt ging es weiter nach Prora. Der Koloss von Prora war ein ursprünglich aus acht Blöcken bestehendes, viereinhalb Kilometer langes Gebäude, das zwischen 1936 und 1939 von der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) gebaut wurde und in dem 20.000 Menschen gleichzeitig Urlaub machen sollten.

Beschaulicher ging es dann im Seebad Binz zu. Dort war die Möglichkeit zum Flanieren auf der Seebrücke und der Kunstmeile gegeben, ganz Verwegene genossen allerdings auch das Baden in der gar nicht so warmen Ostsee.

Die erste der drei zu besuchenden Hansestädte, für die jeweils ein Tag vorgesehen war: Rostock. Die Stadt, schon zu DDR-Zeiten ein Aushängeschild, ist im Kern (von Kriegsschäden abgesehen) unverändert geblieben. Am Nachmittag war Erholung angesagt. In Ahrenshoop, ein Künstlerort an der Ostsee, konnte man die Seele baumeln lassen.

Stralsund war das Ziel am nächsten Tag. Prägnant die Brücke über den Strelasund, das Ozeaneum, die ursprüngliche Gorch Fock und die drei Kirchen: St. Marien, St. Jakobi und St. Nikolai). Dort gesellte sich erstmals Konja Voll zu der Gruppe. Gemeinsam mit Kantor Matthias Pech erläuterte er die Buchholzorgel und letzterer auch nach einem kleinen Orgelkonzert ausführlich die Ausstattung der 1276 erstmals urkundlich erwähnten Kirche.

Die Greifswalder Bachwoche war für alle Chorenthusiasten ein letzter Höhepunkt. Das Turmblasen vom Dom Sankt Nikolai wurde bei herrlichem Wetter in aller Frühe genossen, bevor zum Abschluss der Bachwochen im Gottesdienst das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt wurde. Eingerahmt von Orgelmusik vom neuen Landeskirchenmusikdirektor und Domorganisten Konja Voll und einer Predigt von Bischof Tilman Jeremias. Dann konnte jeder die Stadt von Caspar David Friedrich selbst erkunden.

Der Nachmittag war ganz Uta und Konja Voll gewidmet. Uta Voll hat inzwischen eine Pfarrstelle im 40 Kilometer entfernten Demmin angenommen. In der im Stile der Backsteingotik gebauten Kirche Sankt Bartholomaei gab Konja Voll eine Probe seines Könnens auf der Buchholz-Grüneberg-Orgel. In der dreischiffigen Hallenkirche kam der romantische Klangcharakter der 52-Register-Orgel voll zum Tragen. Kaum ein halbes Jahr vor Ort, kann Voll schon viel über die Geschichte der Stadt erzählen.

In Wotenick bewohnen Uta und Konja Voll das Pfarrhaus, in dem genug Platz war, die komplette Reisegruppe aufzunehmen. Bei Kaffee und Kuchen wurden Erinnerungen und Wünsche für die Zukunft ausgetauscht. Neben dem überreichten Prosecco sollen auch ein Heidelbeerstrauch und eine schwarze Johannisbeere die Erinnerung an die Bergstraße wachhalten. Mit den besten Wünschen, auch für die Daheimgebliebenen, verabschiedeten sich Uta und Konja Voll von der Gruppe. Bezeichnend, dass während der ganzen Fahrt einzig zu dieser Stunde der Himmel weinte.

Im Namen der Teilnehmer bedankte sich Jens Northe zum Abschluss der Reise für die hervorragende Planung bei Eva-Maria Weber und gab der Hoffnung Ausdruck, dass in zwei Jahren die Reisetradition der Kantorei, ob mit oder ohne Konzert, fortgesetzt wird. red