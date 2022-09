Kantorei probt Bach-Kantate

Bensheim. Anlässlich der Amtseinführung von Pfarrer Keller in das Pfarramt der Michaelsgemeinde wird die Kantorei unter Leitung von Propsteikantor Christian Mause die Kantate „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ BWV 117 von Johann Sebastian Bach im Gottesdienst am 16. Oktober, 10 Uhr, aufführen.

Die etwa um 1730 entstandene Choralkantate wird von einem festlichen Eingangs- und zugleich Schluss-Chor gerahmt und enthält wunderschöne Arien. Begleitet werden Kantorei und die drei Vokalsolisten von einem kleinen Kammerorchester – der Camerata Michaelis. Gastsängerinnen und -sänger sind für dieses Projekt willkommen.

Die Kantorei probt immer freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr in den Gemeinderäumen der Michaelsgemeinde, Darmstädter Straße 25, zurzeit – coronabedingt – in der Michaelskirche. Weitere Info: Telefon 0174/2435696 oder per E-Mail Christian.Mause@ekhn.de. red