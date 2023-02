Kaninchen im Bensheimer Seniorenheim

Bensheim. Zum wiederholten Mal konnten sich die Bewohner des Awo-Sozialzentrums Bensheim über den Besuch des Streichelzoos von Jürgen Rhein aus Beerfelden freuen.

Der Kontakt mit Tieren wie Hühnern oder Kaninchen ist für alte Menschen oft eine Reise in die Vergangenheit, es werden oftmals Erinnerungen an die eigene Tierhaltung wach, heißt es in einer Pressemitteilung der Awo. Der eine erzählt von seinen Stallhasen, die dann zu Weihnachten geschlachtet wurden, andere von den Kaninchen, die für die Kinder angeschafft wurden.

Nicht nur der biographische Aspekt ist bei dieser Veranstaltung bedeutsam. Im Pflegealltag erfahren Menschen oftmals hauptsächlich pflegenotwendige Berührungen. Der Kontakt zu Tieren ermögliche es, taktile Reize losgelöst vom Pflegealltag zu erleben.

„Das Streicheln von Tieren löse eine ganze Reihe positiver Effekte aus: Der Blutdruck sinkt, es werden Hormone ausgeschüttet, die glücklich machen, Stress wird abgebaut. Menschen erfahren eine Art von Zuwendung, die losgelöst ist von ihrer Äußerlichkeit, denn: Tiere haben keine Vorbehalte im Bezug auf körperliche Gebrechen, Tiere urteilen nicht“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Je nach Temperament gehen sowohl Mensch als auch Tier unterschiedlich mit diesen Besuchen um. Während die einen lieber mit etwas Abstand beobachten, genießen andere den Körperkontakt und schlafen beinah ein. Das bunte Treiben auf den Tischen wurde freudig kommentiert.

Einige Tiere wurden auch in Körbchen mit auf die Wohnbereiche genommen, um den Menschen, die nicht aus dem Bett können, diesen Kontakt zu ermöglichen.

Dieser dritte Besuch wurde von Angehörigen ermöglicht, die den Nutzen bei einem vorigen Besuch erleben konnten und sich hier engagieren wollten.

Wer mithelfen möchte, weitere Besuche zu ermöglichen, kann mit der Sozialdienstleitung Kontakt aufnehmen: Lisa Spilok, Telefon 06251/1092650, E-Mail bensheimsdl@awo-hs.org oder Anja Götz, stellvertretende Sozialdienstleitung, Telefon 06251/ 1092651 anja.goetz@awo-hs.org red