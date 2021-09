Kandidaten im Weltladen

Bensheim. Im Rahmen der Fairen Wochen und im Vorfeld der Bundestagswahl bietet der Bensheimer Weltladen Sankt Georg seinen Kunden die Gelegenheit, sich von den Direktkandidaten des Kreises Bergstraße bedienen zu lassen und sie über ihre Position zu Themen der globalen Entwicklung und globalen Gerechtigkeit zu befragen.

Den Anfang machte Michael Meister von der CDU, der am vergangenen Samstag an der Kasse des Weltladens stand. Weiter geht es am Samstag (18.) mit Moritz Müller von den Grünen und Till Mansmann von der FDP, die um 10:30 Uhr und um 12 Uhr im Weltladen verkaufen werden. Den Abschluss macht am 25. September um 11 Uhr Sven Wingerter von der SPD. red