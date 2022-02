Kanalarbeiten: Vollsperrung in der Moselstraße in Bensheim

Bensheim. Bis voraussichtlich 10. Februar wird der KMB in der Moselstraße den fachgerechten Neubau des Kanalhausanschlusses der Hausnummer 11 vornehmen. Die Arbeiten werden von einer beauftragten Fachfirma im öffentlichen Bereich in offener Bauweise durchgeführt. Dafür ist es erforderlich, die Fahrbahn (Asphaltfläche) aufzugraben und die Entwässerungseinrichtungen zu erneuern. Der Straßenabschnitt, in dem die Kanalarbeiten stattfinden, muss in dem oben genannten Zeitraum deshalb voll gesperrt werden. Fußgänger können den Bereich queren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der KMB bittet im Voraus um Verständnis für die „unvermeidbaren Beeinträchtigungen“. Für Rückfragen oder Anregungen stehen Markus Arzberger (Telefon 06251/109638) oder Valentina Axt (06251/109636) vom KMB zur Verfügung.

Der Zweckverband betreut die Stadt Bensheim in allen Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung und ist im gesamten Verbandsgebiet für ein Kanalnetz von rund 450 Kilometern verantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dazu gehört unter anderem die turnusmäßige Kontrolle des Kanalnetzes sowie die Kanalreinigung und -sanierung. red