Kanäle und Hausanschlüsse werden saniert und inspiziert

Bensheim. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wird ab dem 18. Juli bis voraussichtlich Mitte Oktober an verschiedenen Stellen in Bensheim eine Inspektion der Kanäle und Hausanschlüsse sowie Sanierungen an Abwasserentwässerungsanlagen auf öffentlicher Fläche durchführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zuge der Arbeiten kann es in den betroffenen Bereichen zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen wie zum Beispiel halbseitigen Sperrungen oder Vollsperrungen kommen. Anlieger werden gebeten, die aufgestellten Halteverbote zu beachten und nicht im Bereich von Kanaldeckeln zu parken.

In folgenden Straßen finden die Inspektions- und Sanierungsmaßnahmen des KMB nach eigenen Angaben des Zweckverbands KMB statt:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel KMB Kanalinspektion in der Friedhofstraße Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Friedhofstraße Kanal wird nachts gereinigt Mehr erfahren

Saarstraße: 25. Juli bis 15. August: halbseitige Sperrung der Straße (linke Seite wird gesperrt, von der Darmstädter Straße kommend) wegen einer Kanalinspektion.

Zeller Straße: ab 18. Juli: Vollsperrung in oberen Bereich zwischen Grieselstraße und Hasengasse wegen einer Kanalinspektion

Friedhofstraße: 15. bis 29. August: Vollsperrung wegen Erneuerung der Hausanschlüsse

Wormser Straße: 8. bis 22. August: Einseitige Verkehrsführung über Heppenheim wegen einer Sanierungsmaßnahme

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hochstädten: ab dem 24. Oktober: Vollsperrung an einem Tag wegen einer Sanierungsmaßnahme

Rodensteinstraße: 12. September bis 17. Oktober, Vollsperrung wegen einer Kanalerneuerung im Abschnitt nach der Einmündung Neckarstraße. Größere Maßnahmen wie in der Wormser Straße oder Friedhofstraße seien bewusst in die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien gelegt worden, teilt der Zweckverband in seiner Pressemitteilung mit.

Die Kanalinspektionen erfolgen mit einer Satellitenkamera, die alle Schäden erfasst und aufzeichnet, einschließlich einer unterirdischen Vermessung zur Feststellung des Leitungsverlaufs. Nach der Inspektion werden die Befahrungen durch einen zertifizierten Kanal-Sanierungsberater beim KMB ausgewertet und in die digitale Kanaldatenbank übernommen. Insgesamt beschäftigt der KMB zehn Mitarbeiter im Bereich Stadtentwässerung und Kanalbetrieb.

Bei den Sanierungsarbeiten handele es sich um zwingend erforderliche Arbeiten im Vorfeld zu Straßenbaumaßnahmen. Hier werden Anschlussleitungen oder Kanäle erneuert. Die Sperrungen sind mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Der KMB betreut die Stadt Bensheim in allen Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung und ist im gesamten Verbandsgebiet für ein Kanalnetz von rund 450 Kilometer verantwortlich. Dazu gehören unter anderem die turnusmäßige Kontrolle des Kanalnetzes sowie die Planung und Umsetzung erforderlicher Bau- und Sanierungsmaßnahmen. red