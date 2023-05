Kanadisches Orchester in Sankt Georg

Bensheim. Am Dienstag (9.) um 19.30 Uhr gastiert eines des besten kanadischen Sinfonieorchester in der Stadtkirche Sankt Georg: das UBC Symphony Orchestra aus Vancouver. Das Orchester der University of British Columbia mit 65 Musikerinnen und Musikern spielt sinfonische Werke aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert: Das zeitgenössische „Music for a Celebration” von Alexina Louie, das zweite Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber in Es-Dur und nach einer kurzen Pause die 6. Symphonie von Antonin Dvorak.

Das Konzert wird eröffnet vom Lampertheimer Jugendchor Ephata unter der Leitung von Maria Karb. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Orgelrenovierung der Kirche Sankt Georg gebeten. red/Bild: Bachtage