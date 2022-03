Kampf für sexuelle Freiheit – und gegen alte Rollenbilder

Bensheim. „Was ist denn jetzt die weibliche Form für Blowjob?“ Mit dieser sowohl provokanten als auch gerechtfertigten Frage widmet sich das Theaterstück „Liebe / Eine argumentative Übung“ von Sivan Ben Yishai den tiefsitzenden Mustern des Patriarchats sowie den Tücken des Feminismus. Hierfür bedient sich das Stück mit viel Witz, doch ebenso mit stahlharter Ernsthaftigkeit eines der bekanntesten Comic-Paare: Popeye & Olivia.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vier Schauspielerinnen des Kosmos Theater Wien, Anna Lena Bucher, Aline-Sarah Kunisch, Tamara Semzov und die für die kurzfristig erkrankte Claudia Kainberger eingesprungene Regisseurin Anna Marboe, führten das Stück im Rahmen der Woche junger Schauspieler in Bensheim auf.

Das Paradoxon der gleichberechtigten Beziehung wird mit der erfolgreichen Serie verglichen. Die Serie folgt gewissen Regeln. Popeye ist der Protagonist, um ihn geht es nun mal – soll heißen, Jahrhunderte lang war der Mann ohne jeden Zweifel der dominante Part einer Beziehung und es ist schwierig, dieses Bild zu vertreiben. Apropos Bilder: Wer Olivia googelt, der wird nur wenige Bilder finden, auf denen sie ohne Popeye dargestellt ist. Sie schafft es nicht, losgelöst von ihm wahrgenommen zu werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Parallele zum Individualitätsverlust innerhalb einer Beziehung ist so offensichtlich wie wahr. Statt es sich nun aber einfach zu machen und Popeye als chauvinistischen Macho darzustellen, wird sich hier für eine weit komplexere Beziehung der beiden entschieden.

Popeye sieht sich nämlich genau wie Olivia als Feminist. Er ist ein gefühlvoller und unsicherer Künstler. Beide wollen ehrlich eine Beziehung auf Augenhöhe führen, doch sind beide auf ihre Weise in einem Netz aus Vorurteilen und Geschlechterrollen gefangen. Popeye versucht, seine Olivia zu respektieren, doch hält es gleichzeitig für obligatorisch, dass sie ihren Kopf auf seine Brust legt und nicht andersrum. Die sich als emanzipiert verstehende Olivia blickt verächtlich auf die sexistischen Ratschläge ihrer Großmutter herab, nur um ihnen dann letztendlich zu gehorchen.

Die Bühnengestaltung sorgt dafür, dass bei dieser 90-minütigen Beziehungsanalyse von Anfang an alle Tabus gebrochen werden. Von der Decke hängen zwei gigantische Brüste und das Sofa im Zentrum der Bühne ist einer Vulva nachempfunden. Die Stehlampe, die Olivias konservativer Großmutter gehört, hat einen Schirm aus blondem Kunsthaar, repräsentiert also deutlich das auch heute noch allzu verbreitete Frauenbild. Auch die Rollenverteilung der vier Schauspielerinnen stellt etwas Besonderes dar, denn sie existiert streng genommen nicht. Sie sind alle Olivia, zeitweise sind sie Popeye, dann wieder die Großmutter, dann wieder Erzählerin. Das Stück fast den klugen Entschluss, dass es eine Schar braucht, um die Gefühle einer einzelnen angemessen darzustellen. Energiegeladen und mit einer rasanten Choreographie fegen die vier Frauen über die Bühnen. Sie beenden die Sätze der anderen und heben bestimmte Phrasen durch bewusst kollektive Vortragsweise hervor. Die stürmische und humorvolle Dynamik ist beeindruckend.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Stück ist in zwei Akte unterteilt. Der erste Akt behandelt vor allem die Gleichberechtigungskämpfe des Alltags. Es gibt mehrere Gesangseinlagen von bekannten Popsongs, die toxische Botschaften im Bezug auf romantische Beziehungen vermitteln. „You say it best, when you say nothing at all“, heißt es dort beispielsweise. Kommunikation ist nicht romantisch.

Vergnügt und fast ahnungslos singen die vier Schauspielerinnen mit, doch sobald die Musik stoppt, wirkt der Tanz albern und der Gesang schief. Unsicher halten sie inne und realisieren, was sie da eigentlich singen. Mit Herzluftballons um die Hand gebunden, aus Liebe zu Popeye Blattspinat mampfend und auf der Vulva-Couch lümmelnd, erkennen sie, wie sehr auch sie als Feministinnen sich in ihrer Beziehung in alte Rollenbilder flüchten. „Kämpf’ für Feminismus, wenn keiner dich umarmt“, ist die Einstellung, mit der sie, ohne es zu merken, gelebt haben. Eine Verbesserung dieser Einstellung würde das Eingestehen der Fehlbarkeit und die damit verbundene Scham voraussetzen, doch leider wurde Olivia vom „modernen“ Feminismus eingebläut „von der eigenen Scham beschämt“ zu sein. Sie sind im System gefangen.

Der zweite Teil fokussiert sich auf den sexuellen Teil einer Beziehung und der weiblichen Identität. Bemerkungen wie „Aber er hat nie ihre Pussy geleckt“ und „Was ist denn jetzt die weibliche Form für Blowjob?“, die auf die sexuelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen, ziehen sich durch das Stück, was beim Publikum vor allem unter den Männern zu einem gewissen Unwohlsein führt, das aber natürlich (typisch männlich) von nervösen Lachern überspielt wird.

Masturbation als Akt der Emanzipation wird mehrmals im Stück zelebriert. Tatsächlich beginnt und endet das Stück mit dem weiblichen Orgasmus. Es beginnt mit einer masturbierenden 12-jährigen und endet mit einer erwachsenen Frau und einem Fremden in einem Hotelzimmer. Die sexuelle Freiheit wird mit einem Tigerbaby verglichen, das Olivias Eltern ihr nicht erlauben zu behalten, bis sie schließlich selbst allein und von Popeye verlassen zur Tigerin wird. Die Beschreibung von Olivias folgenden sexuellen Eskapaden geht hierbei bewusst ins Obszöne. Von „Sperma, Pisse und Blut“ ist die Rede. Parallel zum unausgesprochenen Imperativ weiblicher Grazie wird auch das Bühnenbild demontiert. Das Stück endet mit den vier Schauspielerinnen, die triumphierend auf der Spitze des Berges aus Requisiten stehen und brüllen.

„Liebe / Eine argumentative Übung“ ist ein lustiges, intelligentes und selbstbewusstes Theaterstück von Frauen für Frauen und die Männer, die sie gerne verstehen würden. Bestimmt wäre sogar noch ein bisschen mehr Energie gewünscht, aber der erste Schritt wurde getan und das verdient größtes Lob.

Übrigens: Die weibliche Form für Blowjob lautet Cunnilingus.

Ben Leenen, Deutsch-Vorleistungskurs, AKG Bensheim