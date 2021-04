Kampagne gibt Handel ein Gesicht

Bensheim. Das Bensheimer Stadtmarketing hat mit Unterstützung von „Bensheim Aktiv“ die Kampagne „Unser Herz schlägt in der Mitte – Kauf in Bensheim und Auerbach!“ ins Leben gerufen. 40 „Köpfe“ aus dem Bensheimer und Auerbacher Einzelhandel, der Gastronomie, von Kosmetikstudios und Friseuren konnte das Stadtmarketing für die Aktion gewinnen.

„Wir wollen unseren Einzelhandel und unsere Gastronomie im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich dabei unterstützen, die Menschen zum Einkaufen in Bensheims Innenstadt und in Auerbach zu motivieren“, betont das Team Stadtmarketing. Die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten werden aktuell natürlich kontinuierlich an die gültigen Verordnungen angepasst.

Die Kampagne soll zeigen: Hinter jedem Geschäft steckt ein Gesicht und mit jedem Einkauf in Bensheim und den Stadtteilen stärkt man nicht nur die hiesigen Händler, Gastronomen und Dienstleister, sondern vor allem die Menschen, die hinter den Unternehmen stehen.

Das Motiv ist außer auf den sozialen Kanälen in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte zu sehen, außerdem hat das Kaufhaus Ganz seine Großfläche für die Aktion zur Verfügung gestellt. ps

Info: Weitere Infos im Internet www.bensheimerleben.de