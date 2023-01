Kammerkonzert im Parktheater

Bensheim. Der Förderverein Freunde des Parktheaters veranstaltet am Sonntag, 22. Januar, ein Kammerkonzert mit Atsutaka Manabe (Klavier). Beginn ist um 11 Uhr im Bensheimer Parktheater.

Begleitet wird Manabe von zwei renommierten Künstlerinnen, Adéla Stajnochrová (Geige) und Jitka Vlasánková (Cello). Gespielt werden Werke von Felix Mendelssohn (Klaviertrio d-moll Op. 49 1839) und Pyotr llyich Tschaikovsky (Klaviertrio a-moll Op. 50 1882). Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Atsutaka Manabe begann im Alter von sechs Jahren, Klavier zu lernen, aber sein Interesse an der Musik ließ nach etwa acht Jahren nach. Er studierte angewandte Physik und arbeitet als Physiker in der Forschung, zunächst neun Jahre lang im Bereich medizinischer Diagnosesysteme und dann 24 Jahre lang im Bereich Flüssigkristalle. Seit er nach Deutschland gezogen ist, hat er mehr Zeit zum Klavierspielen gefunden, und sein Interesse an diesem Instrument ist zurückgekehrt.

In Prag ausgebildet

Adéla Stajnochrová ist Absolventin des Konservatoriums und der Akademie der darstellenden Künste in Prag sowie der Guildhall School of Music and Drama in London. Sie teilt ihre Zeit zwischen moderner und barocker Violine auf. Im Jahr 2020 wurde sie Mitglied des Martinu-Quartetts. Sie tritt als Solistin, als Mitglied des Arte-Miss-Klaviertrios und des Kampa-Quartetts sowie in Ensembles auf, die sich auf die historisch informierte Aufführung alter Musik spezialisiert haben.

Ihre neu entdeckte Leidenschaft gilt der musikalischen Ausbildung von Vorschulkindern. Diese kleinen Geigenklassen erfordern große Energie, sorgfältige Vorbereitung und professionelle Betreuung.

Jitka Vlasánková schloss ihr Cellostudium am Prager Konservatorium und an der Akademie der musischen Künste mit der Aufführung der Rokoko-Variationen von Tschaikowsky im Prager Rudolfinum und dem Konzert in D-Dur von Haydn ab. Sie gab Liederabende im In- und Ausland und hat zahlreiche Cellosonaten für den Tschechischen Rundfunk aufgenommen.

Seit 1987 ist Jitka Vlasánková Mitglied des Martinu-Quartetts und seit kurzem auch Mitglied des Pro Arte Trios. Seit 2000 unterrichtet sie Cello und Kammermusik am Gymnasium und der Musikschule der Hauptstadt Prag. Sie spielt ein französisches Cello von François Gand aus dem Jahr 1830. red