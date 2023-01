Vor 20 Jahren gastierte Pianist Atsutaka Manabe erstmals in Bensheim. Damals mit einem Konzert im Haus am Markt. Die Immobilie ist Geschichte, doch die Auftritte des Darmstädter Musikers finden weiterhin in schöner Regelmäßigkeit auf wechselnden Bühnen statt.

Der Förderverein Freunde des Parktheaters hatte jetzt zu einem Kammerkonzert eingeladen. Über 200 Zuhörer erlebten Felix

...