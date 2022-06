Kammerchor sucht motivierte Sänger

Bensheim. Der Kammerchor Sankt Georg in Bensheim startet mit den Proben zu einem der bekanntesten und spannendsten Werke der Musikgeschichte: das „Requiem“ von Giuseppe Verdi. Es wird im Rahmen der Bensheimer Musiktage am 20. November in der Stadtkirche Sankt Georg aufgeführt. Damit führt der Kammerchor seine Tradition der Aufführung großer Chorwerke fort.

Da während der Corona-Beschränkungen Aufführungen größerer Chorwerke nicht möglich waren, startet der Chor besonders erwartungsfroh und mit neuer Energie in dieses Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung. Motivierte neue Sängerinnen und Sänger sind zum Mitsingen eingeladen. Willkommen sind Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen, die bereits Chorerfahrung haben. Auch Wiedereinsteiger nach einer Chorpause sind eingeladen.

Der Chor freut sich, neue Mitstreiter am Donnerstag, 30. Juni, um 20.15 Uhr zu einer Startschussprobe zu begrüßen, mit der das Projekt „Verdi-Requiem“ beginnt. Interessierte werden gebeten, vor dieser Probe Kontakt zum Chorleiter Gregor Knop aufzunehmen, unter Mail regionalkantor@st-georg-bensheim.de oder Telefon 06251/1751615. Die Proben finden immer donnerstags von 20.15 bis 22 Uhr in den Räumen der Gemeinde Sankt Georg in Bensheim statt und werden von Regionalkantor Gregor Knop geleitet. Ein Probenwochenende im Oktober gehört zur Vorbereitung.

Die Aufführung dieses Werkes findet mit großem Sinfonieorchester statt. Als Gesangssolistin konnte ein echter Gesangs-Weltstar gewonnen werden: Die Mezzosopran-Partie wird von Petra Lang übernommen. Sie ist gefeierte Bayreuth-Sängerin und auf allen großen Bühnen der Welt zu Hause. red