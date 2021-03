  Kaminbrand in der Heidelberger Straße

Bensheim. Wie sinnvoll Rauchmelder sind, zeigte sich am Samstag gegen 8 Uhr bei einem Kaminbrand in einem Haus in der Heidelberger Straße.

Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort hatten Bewohner, die zuvor in ihrem Kamin Feuer machten, die Feuerwehr alarmiert, weil der Rauch nicht abzog, sich im Raum verteilte und dann auch der Rauchmelder anschlug. Mit vier Fahrzeugen rückten 15 Einsatzkräfte aus. Vor Ort wurde nicht nur der Kamin unter Aufsicht fachgerecht gekehrt, sondern auch auf mehrere Etagen auf Rauchaustritt kontrolliert. Ebenso wurde die Wohnung belüftet.

Die Einsatzleitung hatte Jürgen Ritz. df/Bild: Funck