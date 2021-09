Kaltwasser führt die SPD-Fraktion

Bensheim. Personalwechsel in Spitzenpositionen der Bensheimer SPD hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben – und zwar losgelöst von Wahlen und Mitgliederversammlung. Jetzt gab es die nächste Veränderung in der Fraktion. Eva Middleton (Bild) hat das Amt der Fraktionsvorsitzenden aufgegeben. Ihr folgt der ehemalige Lautertaler Bürgermeister Jürgen Kaltwasser (Bild).

Die Juristin übernahm nach dem Ausstieg von Carsten Buschmann Anfang 2018 den Posten. Seit 2016 sitzt sie in der Stadtverordnetenversammlung, ihr Mandat wird sich nicht zurückgeben, der Fraktion damit erhalten bleiben. Den Vorsitz müsse sie aus persönlichen und beruflichen Gründen niederlegen, teilte Middleton mit. „Meine Zeit als Fraktionsvorsitzende werde ich in guter Erinnerung behalten.“

Dank und Anerkennung

© Thomas Neu

Sie freue sich, dass sich Jürgen Kaltwasser bereiterklärt habe, das Amt zu übernehmen, sei er doch ein äußerst erfahrener Kommunalpolitiker und die Fraktion bei ihm in guten Händen.

„Die gute Arbeit in der Fraktion und auch in der Koalition werde ich weiterhin als Stadtverordnete begleiten und freue mich auf die kommende Zeit mit etwas weniger Abendterminen“, so Middleton in der Fraktionssitzung der SPD am Dienstag. Kaltwasser wurde einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt.

Die Fraktion habe die Entscheidung ihrer bisherigen Chefin mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, habe jedoch vollstes Verständnis für diesen Schritt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eva Middleton habe die Fraktion mit großem Engagement und viel Herzblut geführt. „Dafür schulden wir ihr Dank und Anerkennung.“

Mit ihrer ausgleichenden Art und konstruktiven Verhandlungsführung habe sie wesentlich dazu beigetragen, dass die Bensheimer SPD im Frühjahr nach 50 Jahren die Oppositionsbänke habe verlassen und in die neue „Stadtregierung“ eintreten können. Bekanntlich sind die Sozialdemokraten in Bensheim Teil einer „Deutschland-Koalition“ mit CDU und FDP.

Jürgen Kaltwasser ist nicht nur Fraktionsvorsitzender der SPD, sondern ebenso Vorsitzender des Bensheimer Ortsvereins und des Ortsbezirks Auerbach/Hochstädten. dr