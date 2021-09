Kalender für das Hospiz

Bensheim. In diesem Jahr kann über das stationäre Hospiz Bergstraße der Blumen- und Naturkalender „Atelier Natur“ von Christa Zencke bestellt werden. Die Künstlerin stellt aktuell im Hospiz Bergstraße eine Auswahl ihrer Fotografien unter dem Titel „Atelier Natur“ vor.

Mit dem Makroobjektiv und ungewöhnlichen Blickwinkeln entstanden Porträts von Pflanzen, die die schlichte Ästhetik der Formen und die Vielfalt der Farben der Natur zeigen. Die Bilder können Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Ein Teil der Bilder findet sich auch im neuen Kalender für das stationäre Hospiz Bergstraße wieder. Der Kalender kann bis zum 15. Oktober verbindlich unter Telefon 06251/1752811 oder über das Bestellformular unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de) bestellt werden.

Der Erlös der Kalender geht an das stationäre Hospiz Bergstraße. Die Einrichtung unterstützt mit 2,50 Euro von jedem Kalender die Arbeit des Knysna Sedgefield Hospice in Südafrika (www.hospiceknysna.org.za, die Seite ist in deutscher Sprache). Die Finanzierung durch das öffentliche Gesundheitswesen in Südafrika ist sehr unzureichend. „Wir möchten dazu beitragen, dass schwerstkranke und sterbende Menschen auch dort würde- und liebevoll umsorgt werden“, teilten die Verantwortlichen mit. Die Abholung der Kalender im Hospiz Bergstraße kann voraussichtlich Ende November erfolgen. red

