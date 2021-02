Bensheim. Bei ihrer Fraktionssitzung am Freitag gab es in der Fraktionsspitze der AfD eine personelle Veränderung. Laut Pressemitteilung hielt es der bisherige Fraktionsvorsitzende Erwin Schuster für sinnvoll und angezeigt, sein Amt noch vor Ablauf der Wahlperiode niederzulegen.

Erwin Schuster verzichtet

AdUnit urban-intext1

„Mit meinem Verzicht möchte ich meinen Kollegen und bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Kahnt, im nunmehr bereits beginnenden Wahlkampf als Spitzenkandidaten der AfD, mit diesem Amt zusätzlich unterstützen“, erklärte Schuster. Über den Wechsel in der Fraktionsführung verspreche er sich eine noch breitere Mitwirkungsmöglichkeit und Einflussnahme für Kahnt. Denn Kahnt sei unbestritten „unser Zugpferd“ für die Bensheimer Kommunalwahlen am 14. März. Schuster selbst tritt aus Altersgründen für eine zweite Wahlperiode nicht mehr an.

Nach dem Rücktritt Schusters wurden zwei Vorstandsämter der Fraktion durch geheime Wahlen neu besetzt. Landtagsabgeordneter Kahnt wurde einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig wurde Schuster zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das Amt des Schatzmeisters stand nicht zur Disposition, Dominik Wetzel bekleidet sein Amt bis zum Ende der Wahlperiode. red