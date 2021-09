Kaffeetafel als Teil der Ausbildung

Bensheim. Im Rahmen ihrer Weiterbildung zur „Wohngruppen-Assistenz“ bei der Caritas Mainz organisierte Caroline Gragert (Sozialer Dienst) eine große Kaffeetafel mit 25 Bewohnern im Festsaal des Caritasheims Sankt Elisabeth in Bensheim.

Am Vortag wurden viele Kuchen in gemeinsamer Gruppenarbeit gebacken und die Kaffeetafel liebevoll mit selbst gepflückten Blumen aus dem hauseigenen Park dekoriert. So wurde in gemütlicher Atmosphäre Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und in alten Erinnerungen geschwelgt. Die Bewohner haben das Ereignis sehr genossen und redeten noch lange darüber. Es wird geplant, dies zu wiederholen. red/Bild: Caritas