Kaffeenachmittag der Awo fällt aus

Bensheim. Auch wenn heute zahlreiche Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft treten, sind die täglichen Neuinfektionen immer noch sehr hoch. Der Vorstand der Awo Bensheim hat sich deshalb entschlossen, den geplanten Kaffeenachmittag am Donnerstag (7.) abzusagen. „Das Risiko ist einfach zu groß. Wir bitten um Verständnis“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die für den 21. April geplante Busfahrt nach Freiburg soll aber nach jetzigem Stand der Dinge stattfinden. Eine Anmeldung für diese Fahrt und auch für alle weiteren im Laufe des Jahres geplanten Ausflüge ist jederzeit unter Telefon 06251/61806 oder unter E-Mail UrsulaManich@aol.com möglich. Auch der Veranstaltungskalender kann auf diesem Weg bestellt werden, wie die Arbeiterwohlfahrt abschließend mitteilt. red

