Kaffeenachmittag der Awo fällt aus

Bensheim. Angesichts der wieder steigenden Corona-Inzidenzzahlen sieht sich die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bensheim leider gezwungen, den geplanten Kaffeenachmittag am Donnerstag, 13. Januar, abzusagen.

„Die Entwicklung der Pandemie in den nächsten Wochen wird entscheiden, ob ein Treffen am 3. Februar stattfinden kann“, schreibt die Arbeiterwohlfahrt in einer Pressenotiz.

Busfahrt steht auf der Kippe

Auch die Durchführung der geplanten Busfahrt am 17. Februar nach Schwäbisch Hall ist derzeit noch ungewiss. Eine Anmeldung für diese Fahrt – und auch alle weiteren, im Laufe des Jahres 2022 geplanten Fahrten – ist aber bereits möglich. Die Awo wird zeitnah über die neueste Entwicklung informieren, heißt es abschließend. red