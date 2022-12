Justus Frantz spielt Beethoven-Sonaten

Bensheim. Justus Frantz ist seit Jahrzehnten als international erfolgreicher Pianist und Dirigent hervorragender Orchester und Opern eine prägende Figur in der Musikwelt. Nun ist es der Stadtkultur Bensheim gelungen, den Musiker für einen Klavierabend am Sonntag (4.) um 19 Uhr ins Parktheater einzuladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Konzertprogramm stehen die „beiden bekanntesten und großartigsten Sonaten, die Beethoven geschrieben hat,“ so Justus Frantz. Denn „wenn Beethoven gefragt wurde, was seine größten Werke seien, dann hat er selbst immer wieder auf diese beiden Werke verwiesen“. Gemeint sind seine berühmte „Mondscheinsonate“ und „Appassionata“.

„Fantaisie“ zu Weihnachten

Zudem ist Justus Frantz mit Klavierwerken von Frédéric Chopin in Bensheim zu hören – unter anderem gibt er Chopins „Fantaisie“ zum Besten – ein Werk für Klavier aus den späten 1830er Jahren. Mit einem Stück, das „zu Weihnachten gut passt“, möchte Justus Frantz seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf das Fest der Liebe einstimmen: „Denn wir alle haben das Gefühl, dass Weihnachten an einem vorbeirauscht. Es gibt keine Zeit mehr für Besinnung. Auch deshalb ist es mir so wichtig, das Konzert zu geben, um den Menschen die Chance zur Entschleunigung zu geben und die Gedanken auf das Wesentliche zu richten“, betont Frantz.

Mehr zum Thema Bensheim Klavierabend mit Justus Frantz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Bergsträßer Bühnen in dieser Woche Mehr erfahren Bensheim Weihnachtsmusik der Südstaaten in Bensheim Mehr erfahren

„Ich freue mich sehr auf den Klavierabend im Parktheater. Denn ich habe große und schöne Erinnerungen an die Stadt: Als das Parktheater im Jahr 2000 wieder eröffnet wurde, habe ich eines der ersten Konzerte dort gegeben. Nach vielen Jahren kehre ich nun nach Bensheim zurück, was ein ganz besonderer Moment für mich ist“, betont der Pianist.

Das Konzert dauert rund 110 Minuten inklusive Pause, Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Eintrittskarten sind unter anderem bei der Tourist-Info (Telefon 06251/8696101) sowie im Internet unter reservix.de erhältlich. red