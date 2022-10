Justus Frantz kommt ins Parktheater

Bensheim. Musikliebhaber dürfen sich auf ein Klavierkonzert der besonderen Klasse freuen: Der international bekannte Pianist und Dirigent Justus Frantz ist am Sonntag, 4. Dezember, um 19 Uhr zu Gast im Parktheater Bensheim. Der Künstler präsentiert neben Beethoven-Sonaten Klavierstücke von Frédéric Chopin.

In der Ankündigung heißt es: Mit seiner Hingabe an die Musik, seinem Charisma und seiner Begeisterungsfähigkeit ist Justus Frantz ein Botschafter für das klassische musikalische Erbe Mitteleuropas und insbesondere Deutschlands in der Welt. 1995 gründete er die Philharmonie der Nationen, ein Orchester, das er in die Reihe der besten Klangkörper der Welt geführt hat. 1986 initiierte er das Schleswig-Holstein Musik Festival, dessen Intendant er neun Jahre lang war und das zu einem der größten Festivals der Welt wurde. Justus Frantz spielt auf Einladung der Stadtkultur Bensheim.

Dauer des Konzerts: 110 Minuten inklusive Pause. Eintrittskarten sind unter anderem bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Tourist-Information (Telefon 06251/8696101), Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Telefon 06251/100816) sowie im Internet unter reservix.de red/Bild: Jörg-Martin Schulze