Junge Schweden am Goethe

Bensheim. Die Klasse 9 e des Goethe-Gymnasiums Bensheim hatte eine Partnerklasse aus Schweden zu Besuch. Es ist der erste und bisher einzige Austausch, der seit der Coronakrise stattfinden konnte. Zudem gab es ein Jubiläum zu feiern, denn seit 20 Jahren treffen sich Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums und der schwedischen Schule aus Eslöv. Das heißt, schon etwa 1000 Jugendliche durften die Partnerschule besuchen, das Leben im jeweils anderen Land kennenlernen und dort eine tolle Zeit haben.

Das Programm für den Austausch in diesem Jahr hatte sich die 9 e zusammen mit Klassenlehrerin Lisa Fösken überlegt. Als die Schweden am Goethe ankamen, gab es eine kleine Willkommensparty mit Begrüßungsbüfett. Die erste Begegnung war zunächst noch sehr zurückhaltend und es wurde sich vornehmlich auf Englisch als Sprache zur Verständigung geeinigt.

Am Montag stand ein Ausflug in den Kletterwald nach Darmstadt auf dem Programm. Das gemeinsame Klettern brachte Deutsche und Schweden einander näher. Danach durften die Schüler in Gruppen ohne Lehrkräfte den Schweden Darmstadt zeigen. Am Tag drauf kamen die Gäste mit in den Unterricht und hielten dort auf Deutsch eine Präsentation über ihre Heimatstadt.

Am Nachmittag fuhren einige mit ihren Austauschpartnern nach Frankfurt, um ihnen die Skyline und andere Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Mittwochs ging es nach Heidelberg in eine Sporthalle. Die Jungs spielten hier Fußball – Schweden gegen Deutschland. Das schlechte Wetter hielt niemanden davon ab, sich im Anschluss Heidelberg anzuschauen.

Am Tag der Abreise waren die Schweden und die Deutschen vormittags noch zusammen bowlen in Bensheim. Hier war deutlich zu merken, dass sich Freundschaften gebildet haben. Gegen Abend wurde in der Mensa des Goethe-Gymnasiums eine Abschlussparty gefeiert, bevor sich die Austauschpartner voneinander verabschiedeten, in freudiger Erwartung auf ein Wiedersehen in Schweden. red