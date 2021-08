Junge nach Unfall leicht verletzt

Bensheim. Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem neun Jahre alten Jungen, der mit einem Tretroller unterwegs war, kam es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich der Kreuzung Lammertsgasse/Hügelstraße. Der Junge war in der Lammertsgasse in Richtung Innenstadt unterwegs und stieß gegen das Auto einer 56 Jahre alten Fahrerin, die die Hügelstraße entlangfuhr und verkehrsrechtlich Vorfahrt hatte.

Der leicht verletzte Junge wurde mit Schürfwunden und Prellungen vorsorglich in das Bensheimer Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden, wie die Polizeistation in Darmstadt auf Anfrage mitteilte. red