Jung-Forscher auf Platz eins

Bensheim. Bei einem der Schülerwettbewerbe der naturwissenschaftlichen Erlebnistage der Klaus-Tschira-Stiftung „Explore Science“ im Luisenpark in Mannheim gewann Linus Homberger, Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, in seiner Altersstufe, den Wettbewerb „Binärcode“.

Die Aufgabe bestand darin, eine Apparatur zu konstruieren, mit deren Hilfe 100 schwarze und weiße Tischtennisbälle in möglichst kurzer Zeit ohne Fremdeinwirkung in unterschiedliche Behälter getrennt werden.

Drei Monate tüftelte Linus, bis die selbsterfundene Konstruktion zur Präsentation bereit war. Im Wettbewerb gegen 20 andere Forschergruppen aus unterschiedlichen Schulen der Umgebung musste er dann die eigene Erfindung präsentieren. Nur eine Minute benötigte Linus – und die weißen und schwarzen Bälle waren nach Farben, ohne Fehler, sortiert.

Belohnung für intensive Arbeit

Bei der Siegerehrung wurde dann seine große Geduld und Ausdauer beim Tüfteln belohnt. Die Jury lobte die kreative Ausführung der Apparatur und war über die Geschwindigkeit der Sortierung verblüfft. Der erste Platz, mit dem Gewinn eines Geldpreises, war Linus damit sicher. Eine große Wertschätzung für eine Menge Arbeit und ein starkes Durchhaltevermögen. red