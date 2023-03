Jugendliche als Reiseblogger

Bensheim. Eine Woche als Travel Blogger erwartet Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren in der zweiten Osterferienwoche. Am 13. April lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Workshop „Trip Tipps“ verschiedene Travel Blogs, Vergleichsportale oder Reisezeitschriften kennen. Was ist das Erfolgsrezept für einen guten Reise-Blog? Worüber wird am meisten berichtet und nach welchen Kriterien wird bewertet und verglichen?

Von der Theorie in die Praxis geht es dann vom 17. bis 21. April: Mit viel Wissen ausgestattet, suchen die angehenden Travel Blogger vier Locations im Umkreis von 50 Kilometern aus, die im Rahmen gemeinsam geplanter Ausflüge mit Kleinbussen besucht werden. Dort verbringen die Jugendlichen den Tag und sammeln verschiedene Informationen und den ein oder anderen Geheim-Tipp.

Für hochwertige Bilder stehen professionelle Spiegelreflexkameras zur Verfügung. Am Ende des Tages suchen die jugendlichen Reisebegeisterten ihre Lieblingsbilder aus und schreiben einen kurzen Text für den Travel Post. Dieser wird dann über die offizielle Facebook-Seite der Stadt Bensheim und Instagram sowie auf der städtischen Website veröffentlicht.

Am Abschlusstag (21. April) fassen die Workshop-Teilnehmer weitere Eindrücke und Tipps zu einem Abschlussbericht zusammen. Dieser wird dann ebenfalls auf Social Media veröffentlicht. Beim gemütlichen Zusammensein lassen die frisch gebackenen Travel Blogger dann ihre Reiseerlebnisse gemeinsam ausklingen.

Auftakt: 13. April, 9.30 bis 15.30 Uhr

Travel Time: 17. bis 20. April, 9.30 bis 15.30 Uhr (Betreuung garantiert); maximal von 8.30 bis 17.30 Uhr. Die Zeiten können je nach Ausflugsziel variieren).

Treffpunkt: Jugendzentrum Bensheim, Rodensteinstraße 19

Teilnahme: kostenlos

Info: Weitere Information und Anmeldung unter: www.unser-ferienprogramm.de/bensheim/index.php