Jugendfreizeit der Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg in der Rhön

Fehlheim. Nach zwei lange Coronajahren, in denen die Kinder- und Jugendarbeit fast still stand, lädt die Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg nun alle Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren zu einer Freizeit ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom 22. bis 26. August geht es in das Hans-Asmussen-Haus nach Gersfeld in der Rhön. Das Haus ist ein Selbstversorgerhaus, umgeben von Natur. Dort werden die Teilnehmer passend zu dem Motto „Einmal um die Welt“ eine Weltreise unternehmen. Während an einem Tag noch die Pyramiden bestiegen und die Gräber der Pharaonen erkunden werden, ist man am nächsten Tag schon in Italien und isst eine große Pizza direkt vor dem Schiefen Turm von Pisa.

Daneben bietet das Schwimmbad in der Nähe, das die Teilnehmer der Freizeit kostenfrei besuchen können, die Möglichkeit, sich abzukühlen und einen langen Tag ausklingen zu lassen. Auch stehen eine Nachtwanderung, Lagerfeuer, Spiele, der ein oder andere Film und vieles mehr auf dem Programm. So kann sicher keine Langweile aufkommen, schreibt die Pfarrgruppe in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für knapp 120 Euro für die gesamte Freizeitwoche inklusive Essen, Transport und Übernachtung, ist jeder eingeladen, mitzukommen. Bei weiteren Fragen besteht auch die Möglichkeit, am Informationsabend am 13. Mai im Pfarrzentrum der katholischen Kirche in Zwingenberg ohne Anmeldung teilzunehmen.

Die Betreuerinnen Antonia Gosch, Katharina Volk, Antonia Ackermann, Ricarda Neumeister, Leonie Elgert sowie Diakon Martin Huber freuen sich schon jetzt auf die Freizeit.

Anmeldung per E-Mail bei antoniagosch@t-online.de oder katha.volk@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3