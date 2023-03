Jugendchöre proben für ihr Sommerkonzert

Bensheim. Die Jugendchöre Bensheim und Hüttenfeld haben gemeinsam ein Probewochenende in der Jugendherberge Heidelberg verbracht, um sich auf ihr bevorstehendes Sommerkonzert am 23. Juni im Kronepark Auerbach vorzubereiten. Unter der Leitung ihres Chorleiters Ronald Ehret (links auf dem Bild) arbeiteten die beiden Chöre hart an ihrem Repertoire, das unter dem Motto „Oh happy day“ steht.

Die 38 jungen Sängerinnen und Sänger hatten während des Wochenendes viel Spaß und genossen die gemeinsame Zeit. Die beiden Chöre zählen zusammen mit ihren jeweiligen Kinderchören (hier sind insgesamt 35 Kinder aktiv), die bei dem Sommerkonzert natürlich auch mitwirken, zu den größten Nachwuchschören im Sängerkreis Bergstraße, heißt es in einer Pressemitteilung. red/Bild: Chor