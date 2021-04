Jürgen von der Lippe liest in Bensheim

Bensheim. „Der Leseonkel der Nation ist wieder unterwegs.“ Mit diesen Worten wird die kommende Tournee von Jürgen von der Lippe angekündigt.

AdUnit urban-intext1

Im Gepäck hat er dabei seinen ersten Roman „Nudel im Wind“, laut Ankündigung eine Medienkrimi-Satire, sowie ein kleines „Best of“ der bisherigen 15 Bücher.

Jürgen von der Lippe will am 7. November nach Bensheim kommen. © Veranstalter

Die Veranstaltung im Parktheater Bensheim ist geplant für den 7. November, 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: „Neulich sagte meine Frau zu mir: Warum schreibst Du nicht endlich mal was mit Niveau? Ich würde gerne mal eine welthaltige, vielschichtige Romanhandlung von Dir lesen, ein Panoptikum an Figuren, eine ausgebuffte Mischung aus Action und Reflexion, Gesellschaftskritik und psychologischem Tiefgang, vielleicht sogar auch eine raffiniert eingebaute Krimihandlung, meinetwegen gern auch mit ein bisschen geschmackvoll beschriebenem Sex gewürzt, mach doch, Du kannst das! Und ich setzte mich an mein Notebook und schrieb: Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche Geschichte erzählen. . . “ red/Bild: Veranstalter