Bensheim. Am 15. Mai eröffnet Jülide Alan das Studio Souline Bodysculpting & Beauty Am langen Pfad 9 in Bensheim. Dort bietet sie von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags von 10 und 17 Uhr und nach Vereinbarung Gesichtsbehandlungen, Haarentfernungen und Bodyshaping & Lymphdrainage an. Interessierte können sich am heutigen Mittwoch (3.) bei einem Tag der offenen Tür ein Bild vom Leistungsspektrum des Studios machen. tg/Bild: Thorsten Gutschalk

