Jüdische Gebetsbücher wieder in Auerbach

Auerbach. Ende August kam es zu einem überraschenden Besuch und Wiedersehen mit der Enkelin der ehemaligen Auerbacher jüdischen Familie Max und Hedwig Heyum, geb. Rothschild, die 1937 noch mit der Tochter Claire vor dem Naziterror in die USA emigrieren konnte.

Die sechsjährige Tochter Beate hatten die Eltern schon mit einem Kindertransport zu Pflegeeltern in die USA geschickt. Die Tochter von Beate Heyum Susan Hills und ihr Ehemann Stan waren aus North Carolina für drei Wochen nach Deutschland gekommen und meldeten sich aus Heidelberg zu einem Treffen mit dem zweiten Vorsitzenden des Synagogenvereins K. Storch an.

Bei dem ersten Besuch im Jahr 2011 hatte der damalige Vorstand dem Ehepaar Hills und ihrer Tochter Kaia den Wohnort ihrer Mutter Beate und ihrer Großeltern in der Bachgasse 8, die erhaltene Synagoge und den Jüdischen Friedhof in Alsbach, auf dem die Vorfahren beerdigt sind, gezeigt. Susan Hlls schrieb nach ihrer Rückkehr einen Erlebnisbericht in einer amerikanischen Zeitung über ihr German Homecoming.

Beim jetzigen Wiedersehen erzählte Susan, dass ihr vor vier Jahren erst bewusst wurde, dass Deutschland den Nachkommen, die während des NS-Regimes ausreisen und ihre Staatsbürgerschaft aufgeben mussten, ein Rückkehrrecht einräumte.

Platz auf der Frauenempore

Sie beantragte 2016 die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihr dann 2020 verliehen wurde. Der Anlass zu dem erneuten Besuch in Auerbach war für Susan der Wunsch, die beiden jüdischen Gebetbücher, die ihre Mutter und ihre Großeltern in Auerbach bei den Gebeten zu Hause und in der Synagoge benutzt hatten, an die Auerbacher Synagoge zu übergeben. Sie sollen in der Ausstellungsvitrine auf der Frauenempore ihren würdigen Platz erhalten.

Am 5. September konnte der Auerbacher Synagogenverein nach der langen durch die Corona-Pandemie aufgezwungenen Veranstaltungspause erstmals wieder in die Synagoge einladen zum Tag der offenen Tür aus Anlass des Europäischen Tags der Jüdischen Kultur. Unter dem Thema „Dialog Im Rahmen des europäischen Projekts Networks Overcoming Antisemitism“ sollte der Beitrag des Judentums zu einem pluralistischen Europa deutlich werden.

Es wurde für die Besucher jeweils eine Führung in der Synagoge angeboten. red