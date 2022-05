Jubiläumskonzert mit Gregor Knop

Bensheim. Vor 20 Jahren wurde das Regionalkantorat Bensheim errichtet und mit Gregor Knop erstmalig besetzt. Er ist in dieser Funktion für die Musik in Gottesdienst und Konzert in Sankt Georg zuständig, außerdem für die Fortbildung der nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in den Dekanaten Bergstraße, einer Region, die dem Landkreis Bergstraße entspricht.

Vor 20 Jahren gründete Gregor Knop auch die singenden Kinder- und Jugendgruppen und den heutigen Kammerchor, damals noch als Projektchor. In dieser Zeit sind mehrere hundert Kinder durch die Singgruppen gegangen, wurden musikalisch gefördert, haben eine Gemeinschaft gebildet und sind mit Kirche in Berührung gekommen. Viele sind lange geblieben, im Kammerchor singen heute noch viele Gründungsmitglieder, in der Singschule sind zehn bis 15 Jahre Mitgliedschaft keine Seltenheit.

Am Sonntag (22.) wird um 16 Uhr dieses Jubiläum mit einem Festkonzert in Sankt Georg gefeiert in dem alle Singgruppen mitwirken: vom Vorschulkind bis zum Kammerchorsänger werden die Chöre ihre Lieblingslieder der letzten Jahre präsentieren, geleitet von Gregor Knop und präsentiert von Ehrengästen, die als Schirmherren der Bachtage, als Mitwirkende beim Bensheimer Adventsingen und als singende Bürgermeisterin der Musik an Sankt Georg verbunden sind.

Auch ehemalige Sängerinnen und Sänger sind eingeladen zu kommen und ihnen noch bekannte Lieder mitzusingen. Der Eintritt ist frei, in der Kirche muss weiterhin Maske getragen werden, am Ausgang werden Spenden gesammelt. red