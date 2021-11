„Wenn Not am Mann ist und keiner mehr hilft, dann kommen wir. Wir sind so etwas wie die soziale Feuerwehr.“ Inge Fertig, Erste, Vorsitzende des Vereins Pro Vita – für das Leben, beschrieb mit nur wenigen Worten Anspruch und Wirken ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Vor genau 40 Jahren schlug die Geburtsstunde von Pro Vita. Dieses Jubiläum galt es jetzt in einem – angesichts der

...