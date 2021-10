Jubelkonfirmation in Gronau

Gronau. Am Sonntag (10.), 10.45 Uhr, findet in Gronau in der Evangelischen Kirche das Fest der Goldenen und Eisernen Konfirmation statt. Leider sind durch einen technischen Fehler nicht alle Jubilare schriftlich eingeladen worden, teilt die Kirchengemeinde mit.

Eingeladen sind die Konfirmationsjahrgänge 1959/60/61 und 1969/70/71. Wer zu diesen Jahrgängen gehört und in Gronau konfirmiert worden ist oder anderswo und in Gronau/Zell wohnt, kann sich noch bis Samstag anmelden, damit eine Urkunde ausgestellt werden kann.

Bei dem Gottesdienst gilt die 3G-Regel, kostenlose Tests sind vor der Kirche erhältlich. Kontakt: 06251/65136 oder E-Mail: ev.kirchengemeinde.gronau@ekhn-net.de red