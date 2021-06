Jubelkonfirmation im Juli

Auerbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Auerbach mit Hochstädten lädt zur gemeinsamen Feier der Konfirmationsjubiläen ein. Zum Jubiläumsgottesdienst am Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr in der Evangelische Bergkirche sind in diesem Jahr erstmalig alle Gemeindemitglieder eingeladen, die vor 50, 60, 65, 70 Jahren oder mehr konfirmiert wurden.

AdUnit urban-intext1

Den veränderten Lebenswirklichkeiten folgend sind ausdrücklich alle Jubilare eingeladen, ganz gleich ob sie einst in Auerbach konfirmiert wurden oder andernorts. Die Jubilare werden gebeten, sich und ihre Begleitpersonen bis zum Freitag, 25. Juni im Gemeindebüro anzumelden.

Da die Teilnehmerzahl pandemiebedingt begrenzt ist, feiert die Kirchengemeinde bei vielen Anmeldungen mehrere Gottesdienste. Anmeldungen sind an das Gemeindebüro in der Bachgasse 39 zu richten: Telefonnummer 06351/71184 oder Mail kirchengemeinde.auerbach@ekhn.de. red