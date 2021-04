Josefine Koebe soll in den Magistrat

Bensheim. Josefine Koebe (Bild) soll in den nächsten fünf Jahren die Farben der Bensheimer Sozialdemokraten im Magistrat vertreten. Die Fraktion nominierte die 32 Jahre alte gebürtige Bensheimerin einstimmig für diese Position. Koebe wohnt im Stadtteil Gronau, ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Ich bin sehr erfreut, dass sich Josefine Koebe bereit erklärt hat, die SPD im Magistrat zu vertreten“, sagt Fraktionschefin Eva Middleton. Nicht nur, weil es ein begrüßenswerter und überfälliger Fortschritt sei, eine junge Frau in den Magistrat zu entsenden, sondern auch, „weil Josefine Koebe sowohl fachlich als auch menschlich für diese Rolle absolut qualifiziert ist und den Aufgaben sicherlich mehr als gerecht sein wird. Wir freuen uns sehr, Josefine bei uns im Team begrüßen zu können.“

Abitur am AKG

© SPD

Koebe legte ihr Abitur am Alten Kurfürstlichen Gymnasium ab und studierte anschließend Volkswirtschaftslehre in Tübingen, Paris und Berlin. Zuletzt arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Zur Zeit promoviert sie im Bereich Bildungsökonomie. Ihre bevorzugten Interessensgebiete liegen in der Familien-, Arbeitsmarkt - und Sozialpolitik.

„Ich möchte in die Magistratsarbeit eine junge, weibliche und sozialdemokratische Perspektive einbringen und mit frischem Schwung wieder mehr Menschen für Politik begeistern“, gibt sich Koebe selbstbewusst.

Im Parteivorstand der Bensheimer SPD sei diese Personalentscheidung mit großer Freude und Zustimmung aufgenommen worden, wird der kommissarische Vorsitzende Jürgen Kaltwasser zitiert.

Im vergangenen Jahr hat sich Koebe um die Direktkandidatur für den Wahlkreis Bergstraße bei der Bundestagswahl beworben. Die SPD-Delegierten hatten sich unter drei Kandidaten im März wie berichtet für Sven Wingerter entschieden, der die Nachfolge von Christine Lambrecht antreten soll. red

