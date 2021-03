Bensheim. Die Europäische Kommission hat die nationalen Sieger der 14. Runde des Juvenes-Translatores-Wettbewerbs für Nachwuchsübersetzer bekannt gegeben.

In Deutschland konnte die 17-jährige Johanna Volk vom Goethe-Gymnasium Bensheim den Wettbewerb mit einer Übersetzung aus dem Spanischen ins Deutsche für sich entscheiden. Sie hat sich damit gegen fast 300 Konkurrenten von über 70 Schulen in ganz Deutschland durchgesetzt. Europaweit hatten sich trotz der pandemiebedingt schwierigen Bedingungen wieder knapp 2800 Schüler beteiligt.

Innerhalb von zwei Stunden musste am Wettbewerbstag ein einseitiger Text aus einer EU-Amtssprache in eine andere übersetzt werden – insgesamt waren 552 verschiedene Sprachkombinationen möglich. Thema war die Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten. Die Übersetzungen wurden anschließend von den Profi-Übersetzern des Übersetzungsdienstes der Europäischen Kommission bewertet. Pro EU-Mitgliedstaat wurde ein Sieger ausgewählt.

Die Überraschung und Freude über den Titel waren bei Johanna Volk groß. Die Nachricht wurde ihr am Telefon von einer Vertreterin der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission in Berlin überbracht. Unter einem Vorwand war die Schülerin in die Schule bestellt worden, im Sekretariat klingelte dann das Telefon – und die frohe Botschaft konnte der Gewinnerin direkt übermittelt werden.

Ganz neu ist der Titel für das Goethe-Gymnasium und Lehrerin Tina Limp, die den Wettbewerb dort organisiert, nicht – schon 2011 hatte eine ihrer Schülerinnen den Preis nach Bensheim geholt. Außerdem darf sich die Schule doppelt freuen, denn eine weitere Schülerin, Marieke Brüns, bekommt für ihre überdurchschnittliche Übersetzung ebenfalls eine Auszeichnung.

EU-Kommissar Johannes Hahn, zuständig für Haushalt und Verwaltung und damit auch die Generaldirektion Übersetzung, erklärte anlässlich der Bekanntgabe der Gewinner: „Ich gratuliere allen Schülerinnen und Schülern, die sich unter derart widrigen Umständen dem Übersetzungswettbewerb gestellt haben.“ Am Wettbewerbstag seien viele Schulen geschlossen gewesen, so dass einige Schüler von zu Hause aus teilnehmen mussten. „Ich beglückwünsche auch die Lehrkräfte, die den Wettbewerb engagiert durchgeführt haben, obwohl sie mit ihren Stundenplänen und dem Online-Unterricht alle Hände voll zu tun hatten“, so Hahn. Alle Beteiligten hätten ihre Leidenschaft für Sprachen und Mehrsprachigkeit unter Beweis gestellt.

Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, schloss sich den Glückwünschen an: „Ich gratuliere Johanna ganz herzlich zu ihrer ausgezeichneten Übersetzung. Sprachen sind Türöffner zu anderen Kulturen, zum Einander-Verstehen, und die kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas ist einer der Grundpfeiler der EU. Nur, wenn wir miteinander kommunizieren können, wenn wir die Kultur der anderen achten und verstehen, kann das Projekt Europa funktionieren.“ Übersetzung sei daher unerlässlich für das Funktionieren der EU. Und sie beinhalte, wie Johanna Volk und die anderen Wettbewerbsteilnehmer feststellen konnten, weit mehr als eine Übertragung einzelner Wörter von Sprache A nach Sprache B.

Kommissar Hahn wird Johanna Volk zusammen mit den anderen 26 nationalen Siegern am 2. Juli bei einer Online-Preisverleihung würdigen. Der Wettbewerb Juvenes Translatores“ (Lateinisch für „junge Übersetzer“) wird seit 2007 alljährlich von der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission ausgerichtet.

Ziel des Wettbewerbs ist es, das Erlernen von Fremdsprachen in Schulen zu fördern und jungen Menschen einen Eindruck davon zu vermitteln, was es heißt, Übersetzer zu sein. Der Wettbewerb richtet sich an 17-jährige Schüler weiterführender Schulen und findet EU-weit zeitgleich an allen ausgewählten Schulen statt.

Die Mehrsprachigkeit und damit auch die Übersetzung haben seit der Gründung der Gemeinschaften einen festen Platz in der EU. Die Sprachenregelung war Gegenstand der allerersten Verordnung aus dem Jahr 1958. Seitdem ist die Zahl der Amtssprachen mit den verschiedenen EU-Erweiterungen von vier auf 24 gestiegen. red