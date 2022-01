Jog and Rock wagt 2022 einen Neustart

Bensheim. Nachdem die Veranstaltungen 2020 und 2021 pandemiebedingt abgesagt werden mussten, legt der Veranstalter Bensheim-Marathon neue Energie in eine Ausrichtung der traditionellen Laufveranstaltung Jog and Rock am 25. September.

Neben den Zehn- und Fünf-Kilometer-Straßenläufen wird in diesem Jahr wieder ein Halbmarathon in einer großen Runde angeboten. Die Kinder- und Jugendläufe sind ebenfalls im Programm.

Mit dem Umzug ins Bensheimer Weiherhausstadion als Veranstaltungszentrum steht an einem zentralen Ort alles Notwendige und ausreichend Platz zur Verfügung – gerade in Pandemiezeiten ein wichtiger Standortvorteil.

Die echte Stadionatmosphäre hat organisatorische und sportliche Gründe. Neben dem Start und dem Ziel auf der Stadion-Laufbahn, finden sich Meldezentrum, Sporttaschenaufbewahrung, Duschen und Umkleiden in unmittelbarer Nähe. Die Durchführung der Hessenmeisterschaften in den Straßenläufen sind ebenfalls Herausforderungen, die im Stadion hervorragend bewältigt werden können. Alle Strecken sind zudem so gestaltet, dass man einen tollen Zieleinlauf genießen kann – die letzten 300 Meter werden auf der Bahn gelaufen.

Die Organisatoren versuchen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis herzustellen. Im Mittelpunkt steht das Laufen auf einer attraktiven Strecke bei schöner Stimmung. Um ein entsprechendes Ambiente zu schaffen und gleichzeitig Leistungs- und Hobbyläufern eine reibungslose Organisation zu bieten, werden Startgebühren erhoben. Dabei gilt: Je früher die Anmeldung, desto höher die Planungssicherheit für den Veranstalter und daher günstiger die Gebühr, heißt es vom Verein.

Erste Anmeldephase im Januar

Um frühzeitig eine breite Teilnehmerbasis und damit Planungssicherheit zu haben, hat sich der Verein in diesem Jahr kurzfristig zu einer besonderen Maßnahme entschlossen. Bereits jetzt werden in einer ersten Anmeldephase bis 31. Januar die Teilnahmegebühren stark gesenkt, um den treuen Fans von Jog and Rock das Comeback zu erleichtern.

Bis zum 31. Mai ist dann Zeit, um insgesamt genug Anmeldungen für die Durchführung einer Großveranstaltung zu sammeln. Am 1. Juni wird dann entschieden, ob Jog and Rock stattfinden wird. Bereits gezahlte Anmeldegebühren werden in voller Höhe erstattet, wenn erneut abgesagt werden müsste.

„Wer möchte, dass Jog and Rock 2022 stattfinden kann, der muss sich demnach bis 31. Mai anmelden. Wer zudem die Hälfte der Startgebühr sparen möchte, der entscheidet sich bis 31. Januar für eine Teilnahme“, schreibt der Bensheimer Verein.

Auf www.jogandrock.de finden sich alle Infos sowie die Anmeldung zum Umsetzen der guten Vorsätze und sportlichen Ziele für 2022. red